嘉義市已逝議員黃正男趙姓女密友4月中遭爆長期占用、住在議會研究室、會館，黃正男女兒黃露慧接棒父親選上議員後，仍繼續提供研究室供趙女使用，前後加起來近20年，今有周刊報導此事，市議會表示，已追討相關費用，且趙女也搬走了，嘉義地檢署指全案已分他案偵辦中，是否涉及刑事不法，請靜待司法調查。

根據《鏡週刊》報導，趙姓女子是黃正男核心幕僚，熟悉嘉義政治生態，她在黃正男生前就已入住會館。除此之外，黃露慧還將她的議會研究室，長期借給趙女使用，此案曝光後，市議會向趙姓女子提出不當得利的民事賠償，依一般家庭水電費用計算，要求她支付每月水電費267元，20年共6萬多元。

市議會表示，向趙女追討的費用已繳清，且趙女已不住在研究室，是否有私人物品還在裡面？因空間已由議員使用，議會無法確認。由於黃露慧未接電話，無從得知她今天的回應。

不過，4月中傳出「寄生議會」事件時，正值民進黨嘉義立委黨內初選期間，黃露慧曾說是為了初選而造謠抹黑，說趙小姐是議會員工，向她「借研究室放東西」，基於同事情誼，她就出借，只是她也不清楚借多久。