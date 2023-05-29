Leo王加入「2023鐵漢柔情」系列演唱會，7月將在台北及台中開唱。（Legacy Taipe提供）

Legacy「2023鐵漢柔情」系列演唱會繼金音嘻哈新人wannasleep後，緊接著由首位金曲嘻哈歌王Leo王接力公布演唱會資訊。Leo王近期與高人氣饒舌新秀陳嫺靜合唱熱門影集《人選之人—造浪者》片尾曲〈得意的一天 A no is a no〉，歌曲一推出大獲好評，2人的合作也被網友喻為「神仙組合」，而許久沒舉辦演出的Leo王也終於在日前宣布，將於7月28、29日分別於Legacy台北及Legacy台中開唱。

Leo王本次加入「鐵漢柔情」系列演唱會的緣起，是在路上碰巧遇到Legacy總監舌哥而受到徵召，Leo王爽快一句：「我來了！」便決定參戰演出。演唱會名稱取作《鐵漢柔情之癡漢爵情》，將以他鍾愛的爵士嘻哈風格大展「爵情」，集結的樂手更是超級「鑲金」的夢幻團隊，每位都是金曲、金音獎入圍常客。

Leo王此次開唱合作樂手，包括曾奪得金曲獎演奏類「最佳專輯」、「最佳作曲人」雙料大獎，被稱為當今台灣最具才華的爵士鋼琴家曾增譯、曾拿下金曲獎及金音獎的薩克斯風演奏家謝明諺、曾獲選年度十大專輯獎且入圍過多項金曲獎、金音獎的爵士Bass 手UG、去年金曲獎「最佳專輯製作人獎」得主李權哲擔任吉他手、去年雙料入圍金曲、金音獎最佳新人的雷擎擔任鼓手。Leo王也向觀眾們大力催票：「喜歡看我們演出的朋友，歡迎來哦！可以帶朋友來哦。」演唱會門票今在iNDIEVOX售票網與全台7-11 ibon機台開賣。