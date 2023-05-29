【全程字幕】中正萬華立委成藝人三角督？ 應曉薇談「藝人大戰」：是美麗與智慧的戰場

藝人「雞排妹」鄭家純傳出可能被民進黨徵召，投入2024台北市中正萬華區立委選戰，有意代表國民黨參選立委的議員鍾小平及應曉薇表示樂見其成，鍾更稱中正萬華區很可能變成藝人大戰。應曉薇今表示，若獲國民黨徵召，不論對手是誰，她一定要打勝仗，屆時真成藝人大戰，想必會是「美麗與智慧的戰場」。

應曉薇表示，由年輕人替國民黨打仗最好，但如果一定要她打，「我就是要贏，而且我一定會贏」，且不管跟誰選，必強調在地精神。

應曉薇認為鄭家純很可愛，也跟民進黨議員吳沛憶、劉耀仁，以及資深媒體人于美人也是好朋友，相信中正、萬華市民心中自有答案，只是國民黨到現在沒有人選，她也不知道何時會有決定，但會用平常心看待。

她強調，國民黨要她打仗就打仗，「我就是打贏勝仗，國民黨要我輔選我就用力輔選」。至於是否會擔心未能與于美人合作，導致藍營基本盤分裂？應曉薇說，不論誰來選，她的想法都是「今天要我打仗就要打勝仗」。

應曉薇也表示，她不是乖乖牌，如果國民黨一天到晚講要為黨打下一席，「那最好不要徵召我」，因為她是中正萬華市議員轉戰國會，未來到國會也只會為中正、萬華以及全國年輕人守護台灣，「我真的不是乖乖牌，我很懷疑應曉薇會不會是國民黨最好的人選」。

應曉薇認為，中正、萬華選戰被弄得像是藝人大戰，但藝人有台灣價值、美麗價值，如未來真的演變成那種情況，會是「美麗和智慧的戰場」，雖然鄭家純等人真的很棒，「但如果是選舉，那我要贏妳們」。