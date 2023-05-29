扁桃腺一旦急性發炎，可能會來得又急又快，讓人突然呼吸困難，必須進行氣切手術才能保命。一名30歲女子因急性扁桃腺發炎求診，當時已開始化膿，幾個小時後，就突然呼吸困難，緊急插管、氣切、清除膿包、住加護病房5天後才得以出院。醫師提醒，急性扁桃腺發炎嚴重可致命，民眾切勿以感冒視之，必須儘速就醫治療。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，上述女子因工作所需，菸酒不離身，常因扁桃腺發炎掛診，某次門診顯示，女子的扁桃腺嚴重腫脹，他建議女子開刀去除扁桃腺，以免急性發炎造成會厭部腫脹，使人無法呼吸、喘不過氣來。但女子回應，扁桃腺開刀後須休養1周，工作繁忙讓她無法請假手術，因此擱置手術未處理。

吳昭寬表示，女子之後再度因扁桃腺化膿就醫，因此他給女子2周藥物治療，但女子未依醫囑規律服藥，導致再度化膿求診。他以內視鏡檢查女子扁桃腺，發現又再度腫脹化膿，雖尚未影響到呼吸道，但已近危險邊緣。

吳昭寬接著表示，該次門診過了幾個小時後，他接到急診室來電告知「該女子突然喘不過氣」，他緊急到場才發現，女子的扁桃腺嚴重水腫，且有膿包，緊急插管、氣切、清膿（清除膿包），並且住加護病房約5天後才出院。

該女子經過此次教訓後，趕緊安排扁桃腺切除手術，以免再度因急性扁桃腺發炎，面臨呼吸困難、喘不過氣的致命險境。

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