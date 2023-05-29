台驊投控（2636）今（29）日舉行股東會，通過全年配息10.18元。董座顏益財強調，今年海運市場驚滔駭浪、充滿挑戰，若以歐美線來說，第二季不會比第一季差，5月初船公司歐美線合約價上拉到1,500美元，回調至目前1,300美元上下，預估第二季不會比第一季差，6月船公司再喊漲1,000美元，他判斷，目前貨量少，如果能漲300美元就阿彌陀佛，船貨雙方運價拉鋸戰開打，第三季傳統旺季比第二季好。

但話鋒一轉，顏益財預估，明（2024）年對船公司會是最辛苦的一年，可能要到2025年海運市場才會慢慢恢復。

顏益財表示，若以歐美長線來看，目標是放在第三季，過去十幾年來一直是歐美旺季，希望年底前俄烏戰爭有可能告一段落，應該就會有一波小反彈，但整體運價要回到疫情期間高水平不太可能，只能說目前在低檔徘迴，但再往下跌的機會應該也不大。

台驊股東會通過分派2022下半年度現金股利5元，連同上半年已分配的5.18元，全年共計10.18元，配發率56.46％。