去年10月13日國境解封，國外旅客陸續來台，為迎接旅遊市場復甦，加速恢復旅宿業受疫情影響服務量能，行政院今（29）日宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等三項方案，以各部會力量共同紓緩旅宿業缺工問題。以勞工來說，最高每月可領1.3萬元。

據交通部觀光局統計，來台旅客繼今年3月25日突破第100萬人次，5月24日更迎來第200萬人次，顯見台灣觀光復甦，逐步接近今年600萬人次旅客來台的目標。

交通部次長陳彥伯29日指出，28日旅客數已達206萬人次，顯見台灣觀光逐漸復甦，住房率不斷增加，國旅市場人力短缺是政府積極要處理協助事項。觀光局長張錫聰也坦言，疫後各國都在競爭國際旅客，台灣面良強大競爭壓力，必須擴大攬才，才能避免旅宿業訂單流失，影響經濟成長。

交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」已於4月21日公告實施，並追溯自4月1日起至明年3月31日期間，有新聘房務及清潔人員旅宿業者，符合補助條件（新聘人員至少任滿6個月）即可於線上按每人每月5,000元申請補助金，最長可請領12個月。旅宿業者如於4月1日新聘任滿6個月者，可於10月1日起上台灣旅宿網專區申請。

張錫聰說，該方案補助營業中且最近3年未經處分或停止獎助或補助的合法旅宿業者，最高匡列額度補助1.6萬人，而目前旅宿業缺工提報規模則有1.2萬人，相信有助台灣經濟成長。

陳彥伯也補充，該計畫自4月推出至今，已有逾千業者雇用新進房務跟清潔人員，相較於當初提報的缺口3,500人，1個月的時間已有3分之1進入職場。

至於勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」則透過直接補助旅宿業從業人員方式，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作；一般身分勞工給予就業獎勵每月6,000元，工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3,000元，最長可請領12個月；另針對高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等）勞工，全時工作每月給予10,000元，偏遠（特定）地區再加碼3,000元；部分工時工作每月給予5,000元，偏遠（特定）地區再加碼1,500元，最長可請領12個月，自6月15日（回溯自5月1日起）至明年6月14日期間實施。

而暑假即將來臨，大專生若在暑假想多些職場體驗，教育部則配合「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，推出「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，學生於旅宿業每月職場體驗超過80／160小時，每人每月獎勵3,000／6,000元，工作地點位於偏遠（特定）地區者，每月額外給予3,000元，最長3個月，6月15日（回溯自6月1日起）至9月15日期間實施。

交通部表示，考量接待國際旅客旅宿業服務量能，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員發給補助金，同時配合勞動部與教育部聯合祭出獎助方案，透過該計畫可吸引超過2萬人次投入旅宿服務的行列，期待為旅宿業注入充沛的人力，有效改善旅宿業缺工問題，穩定提昇服務品質及量能，迎接旅遊市場恢復榮景。

勞動部勞動力發展署主秘陳世昌補充，勞動部角色是從供給端協助，跟交通部需求端不同，未來預計協助2萬名勞工投入，加上教育部預計可以提供5,000名人力，讓旅宿業缺工有明顯改善。