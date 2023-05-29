吳依霖宣布跨界賣內衣。（喜鵲娛樂提供）

「髮神」吳依霖自2018年封刀後，不斷挑戰自我還轉戰電商成為CEO，她今（29日）再宣布從四寶媽成為五寶媽的好消息，與內衣品牌跨界聯名的輕運動內衣，業績更是在短短6個月業突破7位數。吳依霖笑說，一開始找廠商洽談合作時，品牌方一度以為她是詐騙集團，「他們還打電話到公司確認是不是我本人！」

吳依霖身材雕塑有成後，反而買不到適合的內衣，加上對款式、品質非常講究，想要給消費者更好的商品體驗，因緣際會下接觸到品牌：「邊做邊學習，是挑戰自己的態度，加上是雲林在地品牌，讓我非常有親切感。」

吳依霖到海外旅遊也不忘觀察市場趨勢。（喜鵲娛樂提供）

由於太投入鑽研內衣的開發研究，老師一路不停的在海內外購買各種品牌內衣來進行測試跟討論，如今家裡的各種內衣更是超過百件以上，堪稱「內衣富翁」。

跨界電商的心情？吳依霖感性表示，「過去我自己的品牌商品，包含髮品、髮飾、服飾、鞋子，就像我自己的小小孩一樣，從無到有，慢慢看著它們一點一滴茁壯、上市，很有成就感！沒想到『霖家女孩』做自己、平易近人的形象，備受各個年齡層朋友的喜愛，真的很感謝也很感動！」

近日，她到美加旅遊，也不忘觀察商機及市場趨勢，更偷偷透露不久後將再推出塑身衣等聯名商品，說到這次的內衣新產品，為了兼顧舒適度及品質，每項商品的籌備期都至少一年半以上的時間：「一開始可能跟我想像的非常不一樣，不斷地開會、試穿試用、修版，全部都要一個一個調整。」

吳依霖對聯名商品凡事親力親為，不管是初階的設計，內衣肩帶寬度及高度，抑或是選布調整樣品等，每個階段都親力親為，「試穿一天是最基本，包括下水前及下水後的布料差異，我們也為此開會及試穿至少20次以上」。

熱衷於分享生活日常的吳依霖，近期轉戰電商領域外，甚至拍起「米奇霖」系列影片介紹各地美食，不藏私與粉絲們互動，如今身兼多重身份的她，更首次加盟出演綜藝實境節目《來吧！營業中2》，節目中超真實反映，不僅成為節目亮點，自然活潑又不做作的風格，擄獲不少網友的心，紛紛敲碗她參加更多實境節目。