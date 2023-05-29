韓聯社29日援引朝中社報導指出，北韓勞動黨中央委員會政治局決定於6月上旬召開勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議。

報導稱，勞動黨召開此次會議是為了總結2023年上半年黨和國家行政機關的工作情況和人民經濟規劃的落實情況，並討論對國家革命發展具有重要意義的政策問題。

勞動黨中央委全會在不舉行黨代會期間舉行，討論和決定主要對內外政策。北韓一般每年召開一兩次勞動黨中央委全會，但僅上半年就召開兩次全會，實屬罕見。北韓於去年末和今年2月底分別召開勞動黨八屆六中和七中全會。