罕見！ 北韓6月上旬將再將召開勞動黨八屆八中全會 13:092023/05/29 中時 劉詠樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為北韓領導人金正恩。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社29日援引朝中社報導指出，北韓勞動黨中央委員會政治局決定於6月上旬召開勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議。 報導稱，勞動黨召開此次會議是為了總結2023年上半年黨和國家行政機關的工作情況和人民經濟規劃的落實情況，並討論對國家革命發展具有重要意義的政策問題。 勞動黨中央委全會在不舉行黨代會期間舉行，討論和決定主要對內外政策。北韓一般每年召開一兩次勞動黨中央委全會，但僅上半年就召開兩次全會，實屬罕見。北韓於去年末和今年2月底分別召開勞動黨八屆六中和七中全會。 #北韓 #勞動黨 #八屆 #全會 #八中 也許您會感興趣 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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