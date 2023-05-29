五億高中生命案引發社會關注。（翻攝自直播）

賴阿公的租客：導演梅鎧炎開直播，盼檢調別放棄，找到賴生死因。（翻攝自梅鎧炎YT頻道）

台中擁有五億房地產的賴姓高中生同婚登記後兩小時離奇身亡，引發社會關注，賴阿公的租客：導演梅鎧炎也開直播談，直言賴生就傻孩子一個、品性不壞、有禮貌，但和賴阿公交手不舒服，想「冰的」（翻桌），其他租客還背裏罵他垃圾，「夏姓代書會沒有一堆氣嗎？」但他也強調案件未釐清前，對關係人無罪論斷，只想幫找真相。

賴姓高中生5月4日和長期處理賴家房地產的夏姓地政士夏姓助理完成同婚登記後離奇身亡，因夏男指賴生從十樓墜下，卻只有手部骨折，加上其擁有超過5億房地產，死因疑點重重，賴母19日在市議員陪同下召開記者會痛訴兒子被謀財害命；梅鎧炎當天看到新聞，雖賴母全身包緊緊，加上新聞照片都打馬賽克，但梅鎧炎也認出，這就是他長期租車位賴家三口。

梅鎧炎昨（28日）下午開直播講訴自己和賴家三口接觸的經歷，在45分鐘直播中提出：賴生絕不是同志、賴母沒有那麼厲害，弄事情的一定是老賴（賴阿公），連他小小一個租客幾次交手都想「冰的（翻桌）」，其他租客也背裏罵他垃圾，更何況是夏姓地政士，他心中一定有氣，但如果這樣很不好…

梅鎧炎說，他因為租地停車，停車場門鎖經常壞掉，反應過幾次，阿公就是「不然就別租呀！」很不禮貌；還就這些年阿公不接受匯款，每次繳租一定要親自收現，遇到阿公不在賴生母子都不會碰錢，會請他晚點再來。

在他眼中，賴生就是傻孩子一個，品性不壞，很有禮貌，遇到不知如何處理的就嗯嗯帶過，他從小看到大，就怕他長大被人騙，怎麼會結婚兩小時就死了，太奇怪了；梅鎧炎也希望透過自己一點點小小力量能讓事情水落石出。

他也透露事件發生後曾打電話關心賴母，但她狀態不是很好，他一直守住電話，第一時間就接起，以前打電話到賴家要響很久，對話間聽得出她思緒很混亂，令人同情；梅鎧炎最後也為檢調加油，並希望大家都不要放棄，一定要找到賴生死因真相。

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