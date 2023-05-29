2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽將於6月16日在高雄國家體育場熱鬧開戰，中華台北男足隊將對戰泰國男足隊，陳柏良、蔡立靖、王建明等旅外球員均被列在集訓大名單中，有望為中華隊效力，高市府29日特別舉辦宣傳記者會，邀請全國各地球迷一同到場捍衛主場，替中華隊加油。

相隔5年，中華隊再次於台灣參加國際男足賽事，且比賽場地選在高雄國家體育場舉辦，因此，高市府大力宣傳，力挺中華隊全力搶勝，高雄市長陳其邁更特別錄製宣傳影片，號召高雄及全台灣愛好足球的球迷一起進場為中華隊大聲應援，捍衛主場。

高市府祕書長郭添貴表示，能在南部足球設施最完善的高雄國家體育場進行國際積分邀請賽，除了讓中華隊能備戰緊接而來的世界盃外圍賽，也讓高雄市民與全合足球迷能到高雄主場觀賞高強度國際足球賽事，提升高雄與台灣國際能見度，強化台灣足球運動發展。

目前雙方對戰成績中華隊以4勝3敗略為領先泰國隊，中華足協理事長王麟祥致贈中華隊專屬應援毛巾，邀請陳其邁、郭添貴於比賽當日一起進場為中華隊加油，與球迷朋友一起應援吶喊。

王麟祥表示，這項賽事是國際足球總會、亞洲足球聯盟認可的正式國際積分賽事，攸關台灣名次能否再次提升，中華隊與泰國隊實力相當接近，由於台灣的移工非常多，他們也都相當關注足球賽事，希望國人踴躍進場支持，不要讓主場變客場。

中華隊選手吳俊青表示，已經很久沒有在主場比賽，有球迷們的應援吶喊，會讓他們更有動力，自己曾經在泰國踢球，大概了解東南亞球風，泰國隊近年已經成為亞洲勁旅，很期待與對方交手，也希望能踢出感動的球賽，獻給為他們加油的球迷。