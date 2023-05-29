副總統賴清德昨透露，相關單位正在規畫如何將已停機的核能機組，維持在未來可緊急使用的情況，被解讀是民進黨反核態度放軟。長期關注能源政策的民進黨立委洪申翰29日指出，是否要使用到期停機的核電機組，是在各類配套都不足以因應時的最後選項，但仍須安全評估，且相關討論是圍繞在緊急狀況下，而非常態使用；至於外界稱非核家園跳票，他則認爲該說法過於簡化，因為核能發電量一直都有在下降。

洪申翰指出，當時學生是針對極端國安情境下，若台海被封鎖應該如何因應，並非圍繞在核電廠延役，他認為最優先的還是要做再生能源極大化，因為再生能源才是真正最自主的能源，其餘包括儲能、靈活使用火力發電及減少不必要的需求，至於到期停機的核電機組，則留到最後再來做需求評估。

談及到期停機的核電機組能否使用，洪申翰坦言，這涉及專業安全評估，需要由相關管制單位做可能性評估，但在「非常態」的情況下， 如烏俄戰爭發生時，核電廠都會帶來額外安全風險，現在討論的重點在於，在極端國安情境下，停機核電廠是否要作為最後一個選項的初步討論。

洪申翰強調，民進黨整體能源政策上，還是朝向非核方向進行，只是現在從國安角度切入，來做各種風險管理的思考，而非「就是要用核電」那麼簡單，是在大力發展再生能源、儲能及減少不必要需求的前提下，真的還有所不足時，才來考慮是否要使用停機的核電機組，都需要專業安全評估。

至於質疑環團民進黨非核主張轉彎，洪申翰強調，過去外界基於核電安全、核廢料因應，因此逐步減少核電使用，只是台灣身處高度風險狀況下，會因應各種情境做出相關評估和討論，這確實是要考慮進來的事情，至於外界所稱非核家園跳票，他認為此說法過於簡化，因為核電發電量一路都有在減少，且相關討論也是圍繞在緊急狀況下，而非常態使用。