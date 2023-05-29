輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台北國際電腦展，發表主題演講大談人工智慧，並宣布推出多款產品。台塑集團總裁王文淵親率台塑四寶董事長到場聆聽，展現對AI發展的重視。

黃仁勳今天身著招牌的皮衣，出席台北國際電腦展進行開幕主題演講，數千名聽眾擠爆現場。王文淵也親自率領台塑、南亞、台塑化及台化等台塑四寶董事長到場聽講，備受關注。

面對媒體問及是否期待黃仁勳演講，王文淵說「當然」。至於想聽黃仁勳說甚麼，王文淵進一步表示，「大概就AI」。

黃仁勳演講時說，生成式人工智慧（AI）是一個新的運算世代，是人工智慧的iPhone時刻。他指出，1兆美元的全球資料中心基礎設施，正轉向加速運算和生成式AI，包括科學運算、資料處理、大型語言模型訓練及生成式AI推論等。

黃仁勳表示，目前已有超過1600家人工智慧公司使用NVIDIA技術。他並宣布，輝達GH200 GRACE HOPPER超級晶片已經開始生產，是生成式AI的引擎。