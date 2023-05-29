海地目前局勢依舊動盪不安，全副武裝的幫派分子持續引發人道主義危機，綁架勒索、輪暴、拷打、殺人事件屢見不鮮，導致數以萬計人民流離失所。

海地居民4月24日凌晨在首都太子港動用私刑，用石頭活活砸死10多名疑似幫派分子並縱火焚屍，名為Bwa Kale的私刑正義運動就此展開。

CARDH表示，過去一個月「幾乎沒有」發生綁架事件，雖有43起與幫派有關的殺人案，但數量低於4月頭3週的146起。

CARDH在報告中說：「在不做價值判斷的情況下，Bwa Kale運動在短短一個月內就有了令人信服且顯著的成效，綁架和與幫派有關的殺戮都大幅減少。」

CARDH估計，位於海地西部省（Ouest Department）的太子港約6成地區遭幫派割據，是當前記錄到最多正義運動殺戮事件的地方，包括動私刑、以石塊砸人、毆打、縱火焚燒等。

CARDH認為，或許是因為黑幫分子行徑極為殘忍，而政府、警察、軍方辦案效率低落，國際行動也有限，才催生出以暴制暴的私刑運動。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120529