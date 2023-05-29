為協助飯店旅宿業者補實人力，勞動部勞動力發展署，2022年5月開始交通部觀光局合作啟動第一波飯店業專案媒合服務。第一階段彙收425家旅館業者缺工3,915人，經各公立就業服務機構逐案主動聯繫，業者因疫情反覆觀望或無法確定進用日期，人力需求調降為1,031人，又在專案服務過程又再取消求才339人，剩下632人需求，公立就業服務機構當時推介2,076位求職人，雇主確定僱用683人。

檢討第一階段專案計畫後，發展署去年10月啟動第2階段專案計畫－「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，明確訂出職缺薪資水準，北部地區達3萬元以上、中南東部地區達2.8萬元以上者，才能納入專案求才服務範圍。

據統計，第二階段期間為去年10月至今年1月，當時觀光局計彙蒐106家業者、2,579個職缺，其中符合專案媒合薪資標準者有1,063個職缺（占41.21％），發展署推介3,062人，協助業者僱用292人。

至於第三階段則是今年2月至4月底，當時觀光局蒐集88家業者共660職缺，但在經過訪視符合專案薪資規定者，只剩下58家、320職缺，發展署推介792人、最後旅宿業者僅雇用71個。