中央大學調查團隊指出，本月上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為110點，較上月上升1.65點。唯一下降則為「未來半年國內物價水準」，本月調查結果為24.4點，較上月下降2.45點。

吳大任分析，近期內需消費成長，加上疫情解封，民眾出門消費意願提升，加上出國人次提升，以及5月母親節，整體消費信心不錯，但整體來看，台灣景氣還是有隱憂。

吳大任指出，觀察目前整體景氣，包括國發會景氣燈號維持藍燈、外銷訂單縮小至僅400多億美元，預料5、6月出口也不樂觀，本月CCI總指數呈現回升，應是解讀為短期現象，「整體景氣還是不樂觀」。

吳大任進一步分析，主要問題還是出口衰退，製造業廠商營收下降、成本上升，經營壓力大增，特別是4月台電調整電價及6月起夏季電價，後續感受會更深，加上央行3月升息帶來影響更大，過去廠商在景氣好時過度投資，向銀行借的錢要繳利息，將導致經營壓力加重。

吳大任示警，即便前兩年廠商獲利亮眼仍有能力支撐，但一旦出口衰退時間越長，廠商壓力漸增，後續還是會反映到勞動市場，若影響拉更長到明年，甚至部分廠商欠銀行的錢都還不出來，衍生出系統性風險。

對於物價方面，吳大任指出，電價調漲後，廠商多少還是會轉嫁給消費者，加上租金調整帶來的影響，由於前幾年房地產上漲，許多房東想調整房租，但礙於租約問題，租金上漲的反映會遞延，後續也會持續反映在物價指數上。

另，「購買房地產時機」指標本月調查結果為105.35點，較上月的調查結果上升2.05點。吳大任說明，目前房地產交易量縮、價不跌，許多人預期下半年房價可能修正、是進場好時機，因此讓此指標維持在100點以上的強勁水準。