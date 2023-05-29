台中市長盧秀燕29日上午來到霧峰區「舊省政府教育廳」，參觀身障小作所及長青學苑，由身障學員帶領並介紹他們平時的活動內容。（潘虹恩攝）

台中市長盧秀燕29日上午到霧峰區「舊省政府教育廳」視察身障小作所及長青學苑，現場向身障學員學起包裝產品。（潘虹恩攝）

近年政府發送3倍券、5倍券等促進經濟，台中市長盧秀燕皆用來購買身障族群製作的物品表達支持，此次行政院普發6000元，盧秀燕3度力挺身障族群，29日上午參觀霧峰區「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，購買身障學員的香皂贈送給長輩，讓愛心最大化。

盧秀燕等人29日上午來到霧峰區「舊省政府教育廳」，參觀身障小作所及長青學苑，由身障學員帶領並介紹他們平時的活動內容，盧秀燕更現場向學員學起包裝產品，而後拿出先前領出的6000元向身障學員購買50顆手工皂；學員拿出收據，盧秀燕幽默表示「還可以對發票！那我希望中頭獎」，再捐出去，令人不禁一笑。

台中市長盧秀燕29日參觀設在霧峰區「舊省政府教育廳」的身障服務據點和長青學苑，將向身障學員購買的手工皂送給長青學苑長輩。（潘虹恩攝）

接著一行人來到長青學苑發送手工香皂給長輩，盧秀燕說，這幾年中央政府為了振興經濟、鼓勵消費，發了2次消費券，今年又普發6000元，這3次他都把消費券和現金捐給更需要的人，為了「把愛放大、讓愛無限」，她不直接捐出現金或消費券，而是向台中的身心障礙團體採購產品，協助、支持身障朋友，再將產品捐給需要的人。

盧秀燕表示，第1年他買了彈珠台於是捐給親子館使用，第2年他則買防疫產品與甜點，送給公幼、公托的小朋友，今天買的手工皂是唐氏症基金會身心障礙朋友做的，品質優良，剛好樓下有在長青學苑學習的長輩，將香皂轉送給他們，提醒民眾仍要重視防疫、保持清潔和衛生，減少疾病傳染。

盧秀燕也說，拚經濟很重要，但鼓勵經濟狀況不錯的民眾可以多支持身心障礙朋友所生產的作品，「給他們機會也幫助需要幫助的人，會更有意義」；同時提醒，新冠肺炎疫情來到第4波，台中市確診人數增加約3成，若有相關症狀要提高警覺、及時就醫。