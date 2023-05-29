瑪娃逼近 台東南迴巨浪波及路面，沿海居民謹慎防颱。

今年第2號颱風「瑪娃」逐漸靠近台灣，中央氣象局發布長浪即時訊息，觀測到蘭嶼掀起7公尺巨浪，台東也有6.5公尺長浪，南迴地區今早大浪打上路面，富岡沿岸也有不少民眾觀浪，附近居民不敢輕忽大意，加緊準備物資防颱。
大浪一波接一波打上堤防，激起滔天浪花，台東大武沿岸地區目前浪高約6至7公尺，陣風約7級，另外在南迴公路423公里處出現大浪波及路面，相關單位已擺放三角錐提醒用路車輛注意。
受到瑪娃颱風外圍環流影響，台東沿海地區今早掀起長浪，加上天氣晴朗少雲，不少民眾經過富岡外環道索性停車觀浪，有趣的是爬上海堤躲避浪襲的螃蟹，眼巴巴望著海的模樣，對比民眾興奮情緒反映出兩樣情。當地居民推測明後兩天風浪才會最劇烈，「現在要先準備乾糧物資，以免停水停電」。
雖然中央氣象局尚未發佈海上颱風警報，但為了安全起見，呼籲民眾切勿到海邊戲浪、觀浪，應提早備妥防颱用品，多一分準備少一分損失。
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