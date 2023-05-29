道路品質影響用路人安全，民進黨台北市議員洪婉臻質疑，台北市道路整體品質一直被詬病，今年新工處將道路養護費用由原先14億提升到20億，2024年更新增編列專案路段改善預算6億，總預算直逼26億，市府要錢不手軟，但品質真有把關？新工處回覆，目前道路品質確實需要更新，未來2、3年會編列較高的養護費用。

洪婉臻說明，許多路段與坑洞都是一補再補，讓人質疑到底是真的在修路還是在消預算，擾民又浪費公帑。北市道路修補案件數計2019年有5804件、2020年7396件、2021年9956件、2022年1萬2754件，件數逐年上升，除道路品質不穩定外，填補工作恐也不夠確實，造成才剛補完卻又不堪使用的狀況。

洪婉臻要求，民眾經由「1999市民熱線」通報道路坑洞件數，從2019年至今年4月為止，已累積近萬件。台北市政府應檢討目前道路巡檢抽查機制，由政風處組成抽檢小組，杜絕馬路偷工減料。

新工處維護工程科長羅馨宜回覆，2009至2014年間執行路平專案，但道路使用壽命約為8至10年，目前道路品質的確需要更新，往年道路養護費用約為14、15億元，今年提升到20億元，未來2、3年也會編列較高的養護費用。

羅馨宜說，今年也有做道路損壞程度調查，6月前可完成路寬30公尺以上道路損壞調查，並搭配現場巡查結果，讓更新路段的挑選可以更加有依據。