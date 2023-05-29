到ATM領錢也能撿到槍 竟是毒品列管人遺落手提包

台中民眾日前到某家銀行ATM提款機領錢，發現有人遺落1只包包，打開一看整個人嚇傻，竟是手槍與子彈，趕緊報警，警方調閱監視影像追查出是毒品列管人口游姓男子，循線將他拘提到案，並查扣到海洛因毒品，依毒品、槍砲等罪嫌送辦。

台中市警局第三分局分隊長陳雯柔今天表示，警方在17日接獲通報，轄區某銀行的ATM發現不明可疑手提包，警方到場處理，赫見提包內有1把改造手槍、子彈11發、彈匣及槍管等。

警方調閱監視影像追查，發現是轄區毒品列管人口43歲游男，經報請檢察官偵辦，並持搜索票在游男住處他將拘提到案，並查扣到少量毒品海洛因。

游男供稱，改造手槍是友人暫時寄放，他要拿去歸還，剛好有朋友要借錢，他才去ATM領錢，匆忙間忘記拿走放槍彈的包包。

警方依毒品、槍砲等罪移送台中地檢署偵辦，檢方諭令游男以5萬元交保，並擴大追查毒品及槍枝來源。

台中市警方表示，今年5月15日至5月24日期間執行警政署「全國同步檢肅非法槍械專案行動」及「全國同步掃黑行動專案」，共查獲治平專案目標2件9人；違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、及傷害等5件6人；改造工廠1處，查扣非制式槍枝4枝、模擬槍2枝、子彈20顆、毒品海洛因及安非他命6包、槍型辣椒水、瓦斯槍各1枝等證物。

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