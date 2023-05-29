澳洲墨爾本昨（28）日深夜發生規模3.8地震，震源深度僅3公里，堪稱墨爾本都會區「120年來最強地震」，數千居民在睡夢中驚醒。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、第九頻道新聞網（Nine News）報導，墨爾本昨日深夜發生地震，澳大利亞地球科學中心（Geoscience Australia）表示，地震發生在當地時間28日深夜11時41分，地震規模為3.8，震源深度僅3公里，震央位在墨爾本西北方40公里處，數千人從睡夢中驚醒，另外有將近2萬3千人通報發生地震。

多數通報地震的居民居住在大墨爾本地區，不過最北遠至維多利亞州郊區的班迪戈（Bendigo）、南至塔斯馬尼亞荷巴特（Hobart）等都能感覺到搖晃。

This map shows how far & wide the #earthquake in #Melbourne has been felt. We've had 21,386 reports so far - some as far north as Bendigo & as far south as Hobart. https://t.co/c9M3aKxQQi pic.twitter.com/zADq94efoa — Geoscience Australia (@GeoscienceAus) May 28, 2023

居民上傳的畫面顯示，地震發生時房間吊燈大幅度搖晃，貓咪、已經上床睡覺的民眾紛紛驚醒，正在彈吉他、直播的DJ中斷原本在做的事。

Melbourne, we will rebuild. 💪



Sleep, strumming, and streaming were all interrupted by Melbourne's 3.8-magnitude earthquake overnight.



It was the strongest earthquake to hit metropolitan Melbourne in 120 years. pic.twitter.com/XOYKPhxESG — 10 News First Melbourne (@10NewsFirstMelb) May 29, 2023

Melburnians woke to tremors last night as an earthquake rattled the city, leaving some homes shaking for up to 10 seconds.



The 3.8-magnitude quake hit 3km deep in Sunbury about 11.40pm, with no serious damage or injuries being reported.



DETAILS: https://t.co/ruoeCRB6Vi#9News pic.twitter.com/esM2Yz8Mtg — 9News Melbourne (@9NewsMelb) May 29, 2023

澳洲地震學研究中心（Seismology Research Centre）首席科學家巴斯卡雷（Adam Pascale）表示，這是1902年以來，震央位在墨爾本都會區的最大規模地震，堪稱當地「120年來最強地震」。

他說通常規模超過4或5的地震才會引發災情，但這起地震深度極淺，且靠近都市，因此可能造成部分表面或結構破壞。

他也提到，這起地震比2021年9月維多利亞州發生的規模5.9地震小了100倍，但因為更靠近墨爾本，所以感覺到的強度相當。2021年的地震震央距離墨爾本180公里。

除了部分建築震出裂縫外，昨晚的地震未造成當地嚴重災情，不過維州緊急救難服務處（Victoria's State Emergency Service）警告居民可能會有餘震發生。