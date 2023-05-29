針對北韓周一（29日）向日本通報人造衛星發射計劃，韓國海洋水產部（下稱海水部）同日表示，將通過國立海洋調查院發布航行警告。

據韓聯社引述海水部消息指出，日本海上保安廳29日淩晨接到北韓有關「將於本月31日零時至下月11日零時之間發射人造衛星」的通報，並發布航行警告。海水部確認日方航行警告後，通知國立海洋調查院，該院隨後於當天上午10時20分許發布航行警告。

據報，因飛行器墜落而需要注意航行安全的海域共三處，其中包括韓國西部海域2處和菲律賓東部海域1處。

北韓之所以向日本通報人造衛星發射計劃，是因為根據國際海事組織（IMO）的全球航行警告服務（WWNWS），兩韓同屬航行警告區域（NAVAREA）中的XI區，而該區的協調國為日本。按照有關規定，該區的成員國需向日本通報海上射擊演習、海上演習等軍演計劃，以及船舶沉沒、發現觸礁等緊急情況。

海水部一名負責人表示，北韓向航行警告區域中XI區的協調國日本通報人造衛星發射計劃，海水部在核實相關情況後採取發布航行警告等措施。