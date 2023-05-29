國內第一本以心臟血管外科手術為主題的書籍將上市，由國防部軍醫局局長蔡建松率三軍總醫院心臟外科團隊主導，耗時近3年完成撰寫《心臟血管外科手術暨全期護理》一書，將於6月10日上市。蔡建松表示，盼藉此書的發表能讓有志學習心臟血管外科的各職類醫事人員及一般大眾提供更清晰的概念。

三軍總醫院今為《心臟血管外科手術暨全期護理》新書舉辦發表會，蔡建松表示，有鑑於國內尚無心臟血管外科手術，例如體外循環之準備、各種導管認識、心室輔助器及目前盛行的微創手術經導管主動脈瓣置換術等之中文工具書，因此才動念召集三總心臟血管外科團隊撰寫書籍。

三總心臟血管外科主任柯宏彥表示，此書的目標族群是針對新進住院醫師、實習醫學生、護理師、護理生等臨床專業人員，書中盡可能減少艱澀的文字敘述，而是採用圖文搭配的形式，一步一步帶領新進人員走一遍手術流程，可說是心臟外科手術入們的「武林秘笈」。

柯宏彥說，過去從事心臟外科手術的新進人員只能讀外文書，且外文書都是以文字敘述為主，較少使用圖片搭配，本書的重點則是採用大量配圖，讓讀者能夠一目了然手術該怎麼做，因此除醫事人員適合閱讀之外，一般民眾也能輕易讀懂，同時也方便醫師臨床解說降低病患手術前不安。

柯宏彥指出，國內有許多心臟外科團隊都曾想出版類似工具書，但礙於心臟外科醫師實在太忙碌，因此直到今年才由三總出版全國第一本有系統性的心臟手術工具書，實屬相當不易，目前已在業界廣獲好評。

蔡建松表示，此書編撰的過程中除仰賴心臟血管外科團隊外，還有麻醉醫師、手術室心臟血管外科護理團隊共同參與，這些作者都是在百忙之中抽空進行撰寫，他身為主編對此要表達相當的感謝，盼能藉此書出版達到傳承知識、技術的目的。