針對民進黨總統參選人賴清德在台大學生座談所討論到的核能研議問題，賴清德競選團隊發言人陳世凱今天表示，賴清德的回答是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考。若面臨非常態的極端情境，要不要選擇？有沒有需要？都會需要社會共識來決定。

陳世凱指出，昨天學生提問的問題原意為：「台灣若陷入戰爭、被封鎖等極端狀態下，要如何填補能源的缺口」，因此，賴清德的回答是以「極端」外部狀態所導致的國安風險情境為背景思考。

他說，賴清德先以台灣建立「能源自主」為目標，回應提問才說明若因應緊急極端的狀態，可能規劃其他狀況。賴清德也強調，若面臨非常態的極端情境，要不要選擇、有沒有需要，都會需要社會共識來決定。

陳世凱表示，賴清德在座談中從未提到、也並不支持核一核二廠延役。陳世凱呼籲在野黨及有心人士切勿斷章取義，民進黨非核家園的目標跟價值未曾改變。

他也補充說明，座談會中，賴清德數度表達綠能發展及能源自主的重要性，也說明非常多攸關綠能發展的政策規劃，在政策方向上，最優先的還是擴大真正自主的再生能源及儲能設備、節能、避免耗能。