台中市立清水高中27、28日辦理高中生AI營隊活動，相當搶手。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市立清水高中27、28日辦理高中生AI營隊活動，相當搶手。（清水高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水高中27、28日辦理高中生AI營隊活動，特別邀請有AI界「李白」稱號的中央大學資工系教授蔡宗翰現身演講，該營隊相當搶手，3天就吸引37人報名，最後錄取7校24位同學，學生獲益良多，專題製作則由「交通智能提醒系統」勝出。

台中市教育局為迎接AI時代來臨，積極扎根智慧科技城市，委請市立清水高中辦理高中生AI營隊，特別邀請中央大學資工系教授蔡宗翰及其指導資工系服務學習團隊、靜宜大學、中部科學園區合盈光電共同協辦，結合產、官、學界共同推動AI扎根的營隊研習。

活動首先邀請合盈光電董事長許玄岳針對AI與產業發展關聯進行專題演講。接著由教授蔡宗翰進行專題演講，主題為生成式AI介紹，他以自己著作《寫給中學生看的AI課》一書為例，引導同學如何透過正確提示讓AI成為最佳助手。

中央資工資訊與服務學習團從AI發展、生成式AI介紹，例如ChatGPT、Image Creator、Gandalf AI等，讓同學先認識目前AI在各方面運用；同時也設計AI發展衝突探討課程。最後進行分組專題製作，讓同學學習用AI模型來解決日常生活所遇到的問題，兩天的充實課程學到很多AI觀念和知識，也能透過實作，學到AI發展的應用軟體，令同學感到興奮。

第二天分組製作專題，學生提出「聾啞人的手勢分析」、「讓座提示系統」、「識別可食用的野生食物」、「鐵路影像辨識系統」、「資源回收圖形辨識AI」、「樓梯型態變換偵測」、「全自動衣服分類」、「交通智能提醒系統」等，均具有相當創意和想法。最後由大甲高工林峻宇、大甲高中黃歆芝及明道高中陳伯豪提出的「交通智能提醒系統」勝出，他們主要是透過辨識紅綠燈提醒駕駛適時減速並注意交通安全，有效降低交通事故。

清水高中高一生黃子睿表示，第一次聽到這麼多的AI內容，以前覺得AI應該是資訊人員的事，現在才知道生活中的問題可以藉由AI模組概念解決，印象最深刻的就是Gandalf AI，它是模擬訓練AI 的網站，要調各種數值才能得到想要的答案，體會到正確提問才能獲得正確的回應。

清水高中校長蕭建華表示，人工智慧最可貴的，不是同學學會程式設計，而是能夠培養問題解決的能力，兩天的研習重點不在教同學寫程式，而是理解AI運作原理後，運用它在日常生活中實踐，再結合產業界的發展趨勢，讓同學真正了解社會未來發展，才能將AI深植在學生學習中，符合新課綱素養的概念。