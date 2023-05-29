百白（左）在《請問，還有哪裡需要加強》逗趣演出十分討喜（麻吉砥加電影提供）

蔡昌憲為了百白後來一直買橙汁排骨給她吃（麻吉砥加電影提供）

九把刀最新品種愛情喜劇《請問，還有哪裡需要加強》，這次在片中有相當不一樣配對組合，從宋芸樺與春風的奇妙搭檔，然後其中最可愛的一對就是蔡昌憲和百白兩個初次合作就成為銀幕情侶。由於蔡昌憲在片中飾演春風身邊的親信之一，和春風、柯震東、應朗丰叫做「三盧共興會四柱」。另外最讓他興奮的就是有一條感情線的戲，就是他和阿娟（百白飾演）有一個愛的證明就是百白第一次買了橙汁排骨，結果讓他在晚上睡覺或是搭高鐵都在想橙汁排骨，隨時隨地上個廁所也在橙汁排骨，讓這個鏡頭很有畫面。

蔡昌憲跟柯震東可謂九把刀基本班底，蔡昌憲從《艋舺》開始一直到《月老》他大概是台灣最多破億電影的男星，多到都數不清了。他第一天上工就非常開心，他說：「拍攝九把刀的電影很有熟悉感！看到好多熟識的工作人員實在太開心了！」但也虧了一下九把刀：「他一直說要準時放飯，沒想到第一天就遲了40分鐘，因為他沒抓到片中主角的頭髮髮型的狀況！」雖然有點小吐槽，也由此可見彼此之間的好交情！

百白在《請問，還有哪裡需要加強》為了要演出剪髮妹，也特地去學了一個月的剪髮，雖然過程辛酸，但是後來正式演出時順利完成那顆鏡頭後，老師稱讚百白剪得很好，讓百白都快哭出來。她說：「在練習時上了幾堂課，有一天老師就語重心長地跟我說：『百白，我最擔心的就是你。』」那天回家她騎著Ubike去捷運站，還邊騎邊哭，心裡很自責自己手拙，在訓練過程中一直受傷，傷口會痛所以會怕，這樣又更剪不好，壓力真的很大。但是最後她成功不用替身來演出剪髮的戲，讓她超級開心！

蔡昌憲有一場戲因為兩組人馬正在對嗆，正在互相推擠拉扯之際，突然蔡昌憲的背後被人猛K一下，當導演一喊卡的時候，蔡昌憲突然大喊：「是誰從背後打我脖子？！」因為他背後理應是自己人不會打自己人，結果沒想到原來是小應（應朗丰）突發奇想站上椅子往下跳卻不小心拐子打到蔡昌憲，讓他差點昏倒！他說：「快點幫我到帶回放找出來！」後來發現原來小應不小心K到蔡昌憲之後，其實自己手肘也痛歪！