隨著2022年10月13日國境解封，國外旅客陸續恢復來台。據交通部觀光局統計，繼今年3月25日突破第100萬人次，5月24日即迎來第200萬人次，顯見台灣觀光復甦，逐步接近600萬人次旅客來台的目標。

交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」已於4月21日公告實施，並追溯自4月1日起至明年3月底期間，有新聘房務及清潔人員之旅宿業者，符合補助條件即可於線上按每人每月5000元申請補助金，最長可請領12個月。旅宿業者如於4月1日新聘任滿6個月者，可於今年10月1日起上台灣旅宿網專區申請。

勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」透過直接補助旅宿業從業人員方式，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作，一般身分勞工給予就業獎勵每月6000元，工作地點位處偏遠特定地區，獎勵金每月再加碼3000元，最長可請領12個月。

另外，勞動部針對中高齡、二度就業婦女等就服法第24條所定各款對象，全時工作每月給予1萬元，偏遠特定地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠特定地區再加碼,500元，最長可請領12個月，回溯自5月1日起至明年6月14日期間實施。

教育部因應暑假即將來臨，配合推出「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，學生於旅宿業每月職場體驗超過80／160小時，每人每月獎勵3000／6000元，工作地點位於偏遠特定地區者每月額外給予3000元，最長3個月，回溯自6月1日起9月15日實施。

交通部表示，近3年因新冠肺炎疫情影響，旅宿業基層服務員流失嚴重，影響服務量能衝擊觀光產業。去年國境解封後特別爭取特別預算投入「加速擴大吸引國際觀光客方案」，辦理促進自由行旅客來臺措施及加速團客來台措施。

同時，交通部考量接待國際旅客的旅宿業服務量能，針對旅宿業雇用房務、清潔新進服務人員發給補助金，同時配合勞動部與教育部聯合祭出獎助方案，預估可吸引逾2萬人次投入旅宿服務行列，盼為旅宿業注入充沛人力，有效改善缺工問題，穩定提昇服務品質及量能。