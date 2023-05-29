台北富邦勇士在季後賽首輪展現主宰力，打出團結一心的表現，最終以3比0橫掃桃園璞園領航猿，連續三年晉級總冠軍賽！距離三連霸的目標仍需四場勝利，台北富邦勇士準備在總冠軍賽與新北國王正面對決，七戰四勝的系列戰將於6月3日開打，雙北大戰一觸即發！勇士爭取最高榮耀需要ONE眾一心，我們的目標唯一，就是「ONE」！

2022-2023 PLG總冠軍賽6月3日正式開打，本系列戰勇士從客場出發，在Game 1與Game 2出征新莊後，Game 3於6月8日晚上七點和Game 4於6月10日下午五點，皆是回到勇士主場和平籃球館進行。如需要，第六戰將會在6月14日晚上七點於和平籃球館進行。

系列戰的三場主場賽事將於5月31日下午五點至6月1日上午十點開放季票優先購票，6月1日中午十二點全面開放購票，一般購票僅開放Game 3及Game 4場次，Game 6如確定舉行會另行公佈售票時程。

總冠軍賽勇士主場賽事，場邊VIP區Courtside A排單日票為7000元、B排6500元，一樓A區1900元、一樓B區1400元，二樓C區依照不同區域分別為900元至1400元。另外勇士主場6月8日首戰，特別開放比爾守護者包廂尊榮體驗，一次擁有舒適獨立的室內空間及充滿臨場感的陽台座位區，備有精緻餐點隨時補充能量，為勇士強力應援，原價每人4500元，回饋體驗價每人3999元。

總冠軍賽售票僅開放「台北富邦勇士售票網」和「富邦勇士售票APP」購票，不開放超商機台購票。關鍵Game 3和Game 4回到台北，需要所有勇士球迷塞爆和平籃球館。6月8日第三戰進場贈送「勇ONE直前罩衫」及「ONE眾一心應援棒」，6月10日第四戰則送出「BRAVES漸層球衣」與「ONE應援手舉牌」，兩日在一樓B區皆會加贈勁量電池充氣加油棒讓球迷們整天應援能量滿檔。進場穿上應援TEE，揮舉手上的毛巾和應援道具，將勇士主場變身一片藍海，捍衛只有我們的主場！

台北富邦勇士以3比0結束季後賽首輪的賽事，但這只是挑戰的開始。PLG總冠軍史上首次雙北大戰，我們還必須完成四件事情才能達到最終目標：「ONE」！6月3日勇士開戰，史詩級的總冠軍賽，需要台北市一起戰出來，邁向三連霸榮耀！