三峽砸車槍擊案 涉案15人全遭逮

桃園市42歲黃姓男子的乾弟日前遭人毆打，黃男為幫乾弟出頭，本月27日晚與對方相約談判，卻是調虎離山之計，召來10餘人到對方在新北市三峽的住處外砸車及對空鳴槍，三峽警分局獲報連夜追查，先將主使的黃姓主嫌逮捕，昨日陸續逮捕其他共犯，涉案15人全數到案，偵訊後依法送辦。

據了解，黃嫌的乾弟22歲張姓男子3月間在桃園某卡拉OK遭19歲羅姓男子毆打，事後張男向乾哥訴苦，黃嫌決定替乾弟出頭，與羅男約定昨晚在三鶯部落談判，但到了約定時間黃嫌並未前往，而是糾集10多人到羅男三峽的租屋處，持棍棒砸毀停放在屋外的5輛機車，並持槍對空連開6槍，過程不到1分鐘即分乘10餘輛汽機車逃離現場。

三峽分局分析比對涉案車輛，以車追人鎖定對空鳴槍的曾姓男子及其他共犯，經向新北地檢署聲請拘票，兵分多路將犯嫌全數帶到案，起獲作案改造槍支1把。據悉，犯嫌先在桃園集結，再出發至三峽犯案。

偵訊後，全案依槍砲、妨害秩序及毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。