「天涯社區」深陷資金困境奮力重啟 直播七天七夜籌300萬人民幣。（天涯社區官方公告）

據界面新聞報導，5月27日，「天涯社區」發佈公告稱，自4月1日社區暫停訪問至今已近兩個月，引起了網友及社會各界的廣泛關切，並特別關心超過24年的上億用戶數據安全保存的問題，為此「深表歉意，為沒能持續性為廣大用戶提供服務而感到深深自責」。

除道歉外，「天涯社區」還於5月28日晚開啟了一場名為「七天七夜，重啓天涯」的抖音直播活動，帳號名為「重啟天涯」，組織者為前天涯社區執行總編輯宋錚，團隊有30多位志願者。直播邀請了天下霸唱、十年砍柴等知名作家對談，上架商品有主題紀念T恤、零食、電腦周邊等。

該帳號迅速漲粉，迄今粉絲達1.8萬人，同時在線人數200人以上，主打款T恤有155人預定，海底撈自熱火鍋售出了1800多份，售價2000元（人民幣，下同）的十年砍柴書法禮包五份售罄。

「天涯社區」是中國互聯網早期最著名的論壇之一，創辦於1999年，最初是炒股愛好者邢明用來交流和學習的股票論壇，後聚集了許多高質量網友與內容，佔據中國輿論場一角。《鬼吹燈》、《明朝那些事兒》等小說在天涯社區連載，同時也誕生了不少具有影響力的網友，包括寧財神、慕容雪村等，第一代網紅「芙蓉姐姐」也誕生於此。

不過，隨著貼吧、豆瓣等產品的火爆，以及微博的興起，天涯很快也喪失了競爭力。

天涯社區在公告中承認，在轉型互聯網關鍵時期，公司被招商到成都建立天涯全國移動互聯網總部基地，不慎形成了投資損失並致使天涯社區向移動互聯網的轉型佈局嚴重受挫。後續引發的糾紛及訴訟雖經多方協調，至今尚未走出困局，幾年下來進一步引發了銀行斷貸、員工離職高額賠償等連鎖反應，造成了天涯公司整體性資金流動性危機。

由於資金流動性困難，這幾年天涯社區累計拖欠的電信IDC費用已到了無法協調協商的狀態，加上也發現了一些平台自身的技術問題需改進，需要進行技術升級、數據重構及產品瘦身等，因此「無奈暫停了訪問服務」。

公告表示，用戶數據資產安全必須高度重視，經協調，這方面最近得到了有關政府部門及電信運營商的大力支持。此外，將多方籌措資金，全力重啟天涯。將以不破壞用戶社區生態為前提，穩健地推進商業化，實現天涯的可持續生存與發展。