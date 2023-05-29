苗栗監理站偕同苗栗縣警察局，26日下午在苗栗火車站附近攔檢可疑車輛，發現有部轎車載了4名乘客，經查發現4人付300元車資，從西湖德龍宮要到苗栗火車站，監理站人員當場對駕駛開罰10萬元罰鍰、吊扣駕駛執照4 個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4 個月。

監理站人員與警方當時，分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承自西湖德龍宮至苗栗火車站付費車資4人共300元，因此依規定將對駕駛重罰，監理站強調如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。