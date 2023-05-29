《小美人魚》劇照。（迪士尼提供）

經典鉅作《小美人魚》中英文版全台大銀幕登場，現正與全球同步熱映中！全美首週票房如魚得水「游」破億萬、勇奪票房冠軍，也順利登上全台週末新片票房冠軍，全球票房更勢如破竹、拿下多國票房冠軍！外媒盛讚：「迪士尼最佳真人版電影！」

《小美人魚》一如預期勇奪全美首週票房冠軍，上映4天輕鬆「游」破億萬，吸金將近1億2000萬美元，並順利登上全台週末新片票房冠軍，至今約近1700萬台幣！全球票房也勢如破竹，同時拿下多國票房冠軍，目前已共累積近兩億美元，並空降美國和全球年度票房前10名，北美觀眾評分指標網CinemaScore拿下A的投票評價，爛番茄觀眾評分則高達95％，話題不斷並熱潮現正延燒中！

導演勞勃馬歇爾的老搭檔金獎攝影大師迪昂畢比，陸續以兩人合作的《芝加哥》與《藝伎回憶錄》入圍並進而榮獲奧斯卡，其實他早年也曾為香港導演羅卓瑤的華語片《浮生》掌鏡並入圍金馬獎，近年也與李安導演合作《雙子殺手》，與華語名導的淵源匪淺。透過「乾以作濕」的技巧令演員利用索具瞬間移動，他也開創精準模擬海中的燈光效果，拍出在水中漂浮來去自如的神奇效果，馬歇爾對他讚譽有加：「迪昂是一位超棒的藝術家，他精通鮮為人知的細膩光影和動作，彩繪出栩栩如生的海底世界！」

無巧不成雙，編劇大衛馬基也曾與李安合作過金獎大片《少年Pi的奇幻漂流》，並以該片和亦與經典童話《小飛俠彼得潘》相關的《尋找新樂園》2度入圍奧斯卡，因與勞勃馬歇爾合作《愛．滿人間》十分愉快，進而接下執筆本片、改編經典的重責大任，除了對於海洋題材毫不陌生，成長故事也是他的強項，因而更令人感同身受地描述愛麗兒追求夢想不惜奉獻犧牲的成長歷程。

外媒盛讚排山倒海而來，娛樂週刊：「近10年來迪士尼最佳真人版電影！」亞利桑那共和報：「《小美人魚》面面俱到，絕對會是今夏票房強片之一！」西雅圖時報：「海莉貝利星光閃閃，歌聲甜美又有力。」Total Film雜誌：「一部更勝原版的全新詮釋，活力四射又炫目迷人！」綜藝報：「海莉貝利的活潑俏皮和瑪莉莎麥卡錫的張牙舞爪，神奇魅力令年輕觀眾也深深著迷！」The Wrap：「《小美人魚》真人版賦予原版珍愛經典一個嶄新風貌！」華盛頓郵報：「透過自信、氣場與豐沛魅力，海莉貝利創造出屬於自己的《小美人魚》。」