副總統賴清德29日在推特發文，內容稱赴台大演講，卻被國民黨新北市議員葉元之抓包，配的圖片是日前在政大演講所拍攝的。（圖／翻攝自賴清德推特）

副總統、民進黨2024總統參選人賴清德昨（28）日受邀前往台大出席活動，但卻說出許多驚人之語，引起各界討論，國民黨新北市議員葉元之更發現，事後賴在推特上發文，內容明明稱去台大演講，但配的圖片卻是日前在政大演講的照片，直呼「民進黨到底是有多瞧不起台大？」

葉元之今日在臉書表示，賴清德28日前往台大演講，有學生提到卡管案、林智堅論文案等內容，質疑民進黨是否虧欠台大，讓賴不敢正面回答，僅扯社會上有不同意見，讓葉酸賴的意思是「你台大活該」。

隨後葉元之又發現，賴清德今日上午在推特發文，內容明明是前往台大演講，但配的圖卻是日前到政大演講時所拍攝的照片，讓他傻眼直呼「民進黨到底是有多瞧不起台大？連放上台大照片都不願意？」

「賴清德會有這樣的言行根本不意外！」葉元之指出，賴清德到校園演講，但面對問題不是忽略就是亂回答，日前針對高房價提問還硬扯房價在降，完全與年輕人活在平行時空，只不過是把年輕人當作投票的工具，難怪在年輕人的民調上直直落。

葉元之向賴清德喊話，年輕人想看到的是痛改前非的民進黨，不如好好正視以前的錯誤，甚至直接大方承認民進黨就是詐騙黨，也許會比在社群上發一些小確幸的內容還要有效。