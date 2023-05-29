廣華-KY（1338）29日舉行股東會，通過每股配發2元現金股息，配發率122.7％，隨著公司積極進行產品升級，近日成功取得多款自主及合資品牌新能源車訂單，再加上東莞廣澤新建工廠已於第一季完成機器架設並裝設完成自動化倉儲，預計第二季試車，可望推升公司下半年營運較上半年大幅成長。

廣華-KY去年營收73.44億元，年增0.41％，稅後純益1.36億元，每股純益1.63元。受到大陸去年封控等不利因素影響，廣華在既有三大日系車廠營收比重也有所下滑，去年營收比重約58.2％，相較之下，自主品牌車廠營收比重在去年則成長至21.87％。

廣華-KY表示，上半年營運雖仍受到大陸車市景氣不確定性，以及燃油車與油電車市場結構轉換交替的影響，但公司在新能源車的市場版圖開拓有成，近日成功取得多款自主及合資品牌新能源車訂單，不僅滿足品牌車廠供應鏈對環保的要求，亦因採用毛利率較佳的新技術產品，將有助持續精進公司整體獲利表現。

廣華認為，隨著大陸新能源車滲透率提升，未來在當地政府推動刺激消費政策確認後，有利於客戶的庫存回補需求，公司今年整體營運可望繳出下半年較上半年大幅成長的契機。