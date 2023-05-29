富達投信表示，各區域非投資等級債資金中，美國非投資等級債連五周賣超，單周賣超5.3億美元；歐洲非投資等級債連四周賣超，單周賣超2,514萬美元；亞洲非投資等級債已轉為買超，單周買超1,036萬美元。

至於新興市場債券資金流向部分，新興市場美元債連15周賣超，單周賣超8.7億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為賣超，單周賣超2,906萬美元。

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