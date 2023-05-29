【全程字幕】侯友宜高呼「核能是我的選項」 痛批民進黨「非核家園」大跳票 @ChinaTimes

蔡政府近期宣布電價調漲，核能問題再度成為民眾關注話題。國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜已表態，「核能就是我的選項。」並直言民進黨所提的2025非核家園，真的無法做到。對此，PTT鄉民熱烈討論稱「只論核4，目前只有賴明確表態不要吧」、「明確表態核能，這個好 」。

侯友宜今（29）日受訪時被問及核能相關問題，他直言，面對民進黨提出的2025非核家園政策，自己就曾說過「真的無法做到，大家得面對現實」，要是做不到的話，就得反省當初為何會這樣說。侯還強調，台灣最重要的能源問題就是「不可以缺電」，自己若當選，會向國民報告清楚，將核安、核廢料的事情說清楚，並強調核能是他的能源選項之一。

對於侯友宜表示核能是選項之一，PTT鄉民也展開激烈討論。（圖截自PTT）

對於侯友宜談及核能的一番言論，PTT鄉民在《八卦版》留言，「出招了」、「侯侯今天都正面答耶，對我來說又加分」、「廢核就蔡英文一廂情願亂搞，誰選上都要接她的爛攤子」、「挺核反廢死就對了，讚啦」、「支持核電，反核根本腦子有洞」、「能源政策被亂搞，就爽到小英這任而已」、「非核就拿來騙左膠的」、「不錯夠務實，核能本來就很重要」。

也有網友直言，2024的風向早就變了，蔡英文2025非核家園，早就知道無法實現了，不管誰當總統，都知道不能不靠核電，想想8年前的「我是人，我反核」，「用愛發電」等口號，真的是今非昔比了。