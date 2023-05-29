S2O Taiwan潑水音樂節首波卡司陣容公佈，集結鳳凰之子、強納斯布魯、朱利安喬丹、麥迪克斯、阿三哥、悟空來台表演。（S2O Taiwan提供）

S2O今年即將「濕」遍亞洲各地，依序在三亞、首爾、香港巡迴，壓軸站選定台北，創造最瘋狂的S2O潑水世界。（S2O Taiwan提供）

「世界最濕派對」S2O Songkran Music Festival潑水音樂節結合泰國潑水節文化體驗及音樂表演，每年吸引超過10萬名國際旅客赴泰國曼谷朝聖，早已是享譽國際的音樂派對，今年在全球疫情解封後回歸，S2O大浪即將「濕」遍亞洲各地，依序在三亞、首爾、香港巡迴，壓軸站選定台北，創造最瘋狂的S2O潑水世界，邀請樂迷隨著這股狂歡水流一同漂泊各地。今年S2O Taiwan將在8月19日、20日於台北市大佳河濱公園盛大登場，原汁原味重現泰國曼谷「霸王級潑水」盛況，帶給台灣樂迷一場難忘的夏日「濕身」音樂饗宴。

S2O Taiwan公布首波卡司陣容，集結3大「派對神曲製造機」來台表演，即使沒去過夜店都可能聽過他們創作的冠軍金曲，包括吸引電音天團老菸槍雙人組合作人氣歌曲〈Takeaway〉與天后艾薇兒合作〈Eyes Wide Shut〉的「美國白金認證才子」鳳凰之子（ILLENIUM） 、創作出〈Perfect Strangers〉、〈Mama〉等多首洗腦神曲紅遍全球的「英倫潮流EDM天王」強納斯布魯（Jonas Blue），還有「國際蔡」蔡依林指定合作〈Stars Align〉的「冠軍金曲製造機」阿三哥（R3HAB），帶給樂迷不間斷的派對神曲，享受濕身的歡樂體驗。

另有3位具備「派對轟炸機」表演基因，兼具創作才華及高顏值的DJ列入今年S2O Taiwan首波卡司陣容，包括世界百大DJ冠軍馬汀蓋瑞克斯（Martin Garrix）旗下廠牌大師兄「電音小王子」朱利安喬丹（Julian Jordan），以及憑藉〈Bella Ciao〉響徹全球各大夜店的Hardwell旗下廠牌當紅「炸王」麥迪克斯（Maddix），同時隆重介紹首度來台的新加坡當紅炸子雞「全民男神」悟空（WUKONG），擁有韓系精緻五官、結實大胸肌及冰塊盒腹肌，擅於在表演現場帶動氣氛，擁有強大舞台感染力及魅力，帶來「炸」到翻天的表演組曲。