鍾東錦在章厚倫的墨寶前與他合照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

出生於苗栗的「章體」書法家章厚倫以每字0.22公分，書寫中國4大名著「三國演義」50萬字及完成經典文學名著「紅樓夢」71萬字，書法自成一格，多年來更推動書法教育與傳承，縣長鍾東錦大讚他是「苗栗之寶」。

鍾東錦26日接見章厚倫，感謝其縣推動書法教育與傳承，不遺餘力，實為苗栗之寶。鍾東錦表示，章厚倫老師是位堅持發揚中華文化的楷書書法家，並發願將楷書書法成為全中國人易懂好學，抱持著傳承任重道遠的責任感，以寫過辭海字典10遍以上、50年功力及配合自創轉筆法，將辭海字典約9千3百餘字外加罕用字7百餘字，計1萬餘字寫成「章厚倫楷書大觀」。

並在苗栗縣政府支持下於民國93年由文觀局辦理出版，成為兩岸中華民族楷書書法史上最完整的楷書書法字帖，又在民國100年再度將歷年累積的習書成果出版「章厚倫萬字帖」，足供做為當代書法摹學範本，此帖並傳達出章厚倫對書法藝術的恆心、毅力與堅持。

文觀局長林彥甫指出，「章體」書法家章厚倫老師，為來台榮民第2代，出生台中后里，因隨父親移防苗栗縣銅鑼鄉竹森村定居迄今，自13歲起習寫書法迄今已有50餘年，初學書法臨摹如柳公權、王羲之、高書、黃自元等名家字帖自習，後遍觀歐陽修、顏真卿名家之作，皆各有風格所長，可惜多殘缺不全為學習者之憾，因此決心廣納眾家之優點，而不限於一家之法度，字體融合唐宋大家各體而獨樹一格，以字典為師，認字、解字，無師傳承而自我深究鑽研筆法，自創「通篇體例一貫、精神一致」的章體轉筆法，讓楷書的撰寫更加流暢。

鍾東錦說，章厚倫老師作品由氣勢恢宏的巨幅大楷，至媲美針筆的微楷書，優游方寸間，揮灑自如；107年完成以每字0.22公分書寫中國四大名著「三國演義」50萬字及111年完成經典文學名著「紅樓夢」71萬字，遠看字體密密麻麻，猶如「螞蟻爬滿書」，楷書功力深厚，真是嘆為觀止。作品另有「臺灣通史」、「論語」、「道德經」、「史記摘要」、「古文觀止」、「三國演義」等計20餘件作品，皆為耐心創作的藝術結晶，展現在地書法家之獨特作品。