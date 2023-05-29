張忠謀、黃仁勳「忘年交情」罕見曝光 25年前一通電話改寫歷史

輝達創辦人兼執行長黃仁勳與台積電創辦人張忠謀交情甚篤，雙方相識超過25年，黃仁勳更曾受邀參加張忠謀2018年退休時所舉辦的家宴，表達對張忠謀誠摯的感謝。黃仁勳曾提到，相當欣賞張忠謀創辦台積電的三大核心精神，與張忠謀共事是職涯中最棒的回憶之一，更誇讚沒有台積電就沒有輝達。

黃仁勳提到的三大精神，包括台積電創立時就是純晶圓代工廠，不會成為客戶的競爭者，其次是台積電重視長期合作夥伴關係，第三點則是台積電會為了合作夥伴「跳火圈」盡全力完成客戶需求。

黃仁勳在創辦輝達初期寫信給張忠謀，希望台積電能幫輝達代工，當時張忠謀親自回電給黃仁勳，一通電話促成合作，黃仁勳多次公開強調，台積電是輝達最堅實的後盾，沒有台積電就沒有今天的輝達。

張忠謀在2018年6月台積電股東會後退休，當時黃仁勳受邀參加家宴，並寫了一封信給張忠謀，表達對張忠謀的景仰。

以下為信件內容：

Morris，

你的職涯是一幅傑出的作品，有如貝多芬的第九號交響曲。

你對晶圓代工的遠見，雙贏的長期夥伴哲學，以及「跳火圈」般的卓越執行力，如此的領導精神讓台積電成為所有客戶都能倚賴的基石。你用一生心血成就了今日的台積電，它是一個卓越、極具重要性的企業，廣受產業、夥伴、及競爭者所景仰，也是國家的驕傲，藝術的呈現。

我珍惜我倆之間美好的回憶，那些不可思議的旅程以及偶爾的威士忌談心，與你共事是我職涯中最棒的回憶之一。

你的夥伴及摯友，

Jensen