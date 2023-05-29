男星喬治馬哈里斯（George Maharis）是美國知名演員，橫跨唱片、電影與電視劇領域，更是跨界幕後成知名製作人，他的代表作有電視劇《66 號公路》、《最致命的遊戲》，榮獲艾美獎提名，在美國影視界極具地位。他年輕時曾罹患肝炎，而默默淡出演藝圈；怎料，今(29)日爆出噩耗，證實在家中猝逝，享耆壽94歲。

演員喬治馬哈里斯 (George Maharis) 近日被老朋友兼照料者馬克·巴漢 (Marc Bahan) 向媒體證實他在比佛利山莊的家中去世，享耆壽94歲。巴漢也在臉書悼念寫道：「喬治·馬哈里斯於5月25日星期三去世。 喬治在66 號公路、舞台製作、歌唱等領域表現不凡，最重要的是，他是一個偉大的、並且會為任何人做任何事的人。親愛的朋友，我會非常想念你。」

喬治馬哈里斯與馬丁米爾納(Martin Milner)共同主演了 1960 年代初期的連續劇《66 號公路》，該片兩名年輕人開車公路旅行，努力尋找自我的旅程。不過，在第三季途中，喬治馬哈里斯便因為肝炎而住院後離開演出，後來他在接受採訪時坦言，離開並不是因為想要更高的薪水或想進入電影界，而是為了他的健康。

事實上，喬治馬哈里斯出生在皇后區，父母是希臘人，他曾在海軍陸戰隊服役，然後在演員工作室學習，並從事電視節目的工作，進而他創作出《66 號公路》。同時喬治馬哈里斯也是一名歌手，發行了七張專輯，其中單曲「Teach Me Tonight」於 1962 年上榜。80 年代，他在拉斯維加斯演出，後來開始繪畫，相當多才多藝。

文章來源：George Maharis, TV Heartthrob of ‘Route 66,’ Is Dead at 94
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