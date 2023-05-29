男星喬治馬哈里斯（George Maharis）是美國知名演員，橫跨唱片、電影與電視劇領域，更是跨界幕後成知名製作人，他的代表作有電視劇《66 號公路》、《最致命的遊戲》，榮獲艾美獎提名，在美國影視界極具地位。他年輕時曾罹患肝炎，而默默淡出演藝圈；怎料，今(29)日爆出噩耗，證實在家中猝逝，享耆壽94歲。

演員喬治馬哈里斯 (George Maharis) 近日被老朋友兼照料者馬克·巴漢 (Marc Bahan) 向媒體證實他在比佛利山莊的家中去世，享耆壽94歲。巴漢也在臉書悼念寫道：「喬治·馬哈里斯於5月25日星期三去世。 喬治在66 號公路、舞台製作、歌唱等領域表現不凡，最重要的是，他是一個偉大的、並且會為任何人做任何事的人。親愛的朋友，我會非常想念你。」

喬治馬哈里斯與馬丁米爾納(Martin Milner)共同主演了 1960 年代初期的連續劇《66 號公路》，該片兩名年輕人開車公路旅行，努力尋找自我的旅程。不過，在第三季途中，喬治馬哈里斯便因為肝炎而住院後離開演出，後來他在接受採訪時坦言，離開並不是因為想要更高的薪水或想進入電影界，而是為了他的健康。

I just learned that actor George Maharis, from the iconic 1960s TV series "Route 66," died last week at age 95.



Sad that there was virtually no mention of his passing in the news. pic.twitter.com/uaYlhBLLJ6 — Sunny "Burl" Daze (@Sunny_Burl_Daze) May 28, 2023

事實上，喬治馬哈里斯出生在皇后區，父母是希臘人，他曾在海軍陸戰隊服役，然後在演員工作室學習，並從事電視節目的工作，進而他創作出《66 號公路》。同時喬治馬哈里斯也是一名歌手，發行了七張專輯，其中單曲「Teach Me Tonight」於 1962 年上榜。80 年代，他在拉斯維加斯演出，後來開始繪畫，相當多才多藝。