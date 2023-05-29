民進黨29日舉行記者會，指稱國民黨總統參選人侯友宜與黑金人士合影；侯陣營、國民黨新北市議員呂家愷則反酸，若按綠營標準，民進黨大概會「滅黨」，近期讓國人相當震驚的「im.B吸金詐騙案」，不僅讓民進黨立委陳歐珀放棄連任，現任副總統、民進黨總統參選人賴清德的愛將前台鐵局長張政源，更曾在「該案主嫌豪宅中開趴」，敢不敢先好好審視自己「大老闆」，否則排黑、最高標準只是假象與口號，「絕對的權力使民進黨絕對腐敗」，這才是真的。

呂家愷認為，過去賴清德曾高喊「要黨內用最高標準」來回應人民，沒想到底下的人還是照樣天天潑髒水，一點長進都沒有，請賴清德部屬、幕僚們，不要再繼續看圖編故事，認為「合照無罪，合夥才是人民恐懼的來源」。

呂家愷批綠營，請對方把檢視侯友宜的精神，先拿來檢視自己民進黨的總統參選人，好好檢視賴清德這位「大老闆」，否則說要肅清、排黑、最高標準只是口號，在今年初賴清德要台南市長黃偉哲與諸位綠委為黑金低頭道歉，都只是「打小孩給別人家看」，紮紮實實的一場爛戲。

呂家愷說，無論是今日的抹黑記者會還是民調，綠營應該好好認真地端出像樣的政策，並回應民眾期待才是「正確的道路」，若只是持續潑髒水「護航黑金與不法行為」，就充分證實了這8年來，絕對的權力，已經讓民進黨走向絕對腐敗之路。