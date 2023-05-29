張棟樑暌違5年即將推出全新EP。（HEADLINE音樂提供）

張棟樑透過新歌〈無傷大雅〉曝40歲後心境轉折，也為他暌違5年即將推出全新EP提前暖身，該曲唱出看清愛情中似是而非謊言後，放下無謂執著的泰然心境，歌名「無傷大雅」更是出道邁入20年的他，歷經這幾年工作生活磨練後體悟的心境；他透露過去對人對事總有自己的目標原則，但常常預料不及的事與願違，讓他漸漸修正自己心態，表示：「有時候放下無謂執著、放過自己，保持無傷大雅的態度面對任何事，並轉念當成人生的挑戰，或許會更海闊天空。」

藉歌曲分享全新體悟的張棟樑，把「放過自己、無傷大雅」當成人生座右銘，這次在新歌視覺、聽覺上也展現全新氣象，不僅換上絲綢襯衫、梳露額頭帥氣髮型，並且搭配略帶鬍渣及深邃眼神，宛如韓國帥歐巴般的男人味爆表，更顯灑脫不羈魅力，氣場令人折服。

張棟樑暌違5年即將推出全新EP。（HEADLINE音樂提供）

張棟樑藉新歌唱出生活新態度及展現音樂上勇於嘗試的企圖心，在MV中也展露演戲才華，一場呈現歌曲中放下執念與糾結意境的戲碼，導演安排他在繩索堆中演繹糾纏掙脫的內心戲，只見張棟樑靠著想像力跟繩索的「互動」，不斷用手的肢體語言代替台詞做出各種掙扎，更加入大喊象徵擺脫束縛，讓導演拍完後大讚：「棟樑的手很有戲兒！」而張棟樑看完錄影回放後也笑說：「如果不說劇情，我自己覺得有點像在打太極，因為真的要靠想像力投入感情去演繹，感覺像是一人演獨角無台詞的戲，真的是一大挑戰。」

此外，MV更加入雙人現代舞元素來展現愛情中相拉扯的情愫，在旁擔任「說書人」角色的張棟樑在看完現代舞老師表演後佩服到五體投地，私底下韻律感不錯的張棟樑被問到是否有機會未來下海自己跳？他表示：「雖然唱跳對於我來說不是一個選擇，但卻激發我希望在外來的舞台演出及呈現能更自在大膽一點，期許自己適當的勇於嘗試適合的表演，才能讓歌迷朋友感覺到自己發自於內心的喜悅。」