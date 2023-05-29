韓國最近與波蘭達成137億美元軍火交易，希望藉這筆韓方歷來最大軍售合約奠定軍工基礎，躋身全球軍售大國行列。

路透社引述韓國國防部指出，隨西方國家急於軍援烏克蘭，以及北韓、南海等熱點緊張升級，韓國的軍售從2021年的72.5億美元躍升至2022年的超過170億美元。

韓國去年與北大西洋公約組織（NATO）重要成員波蘭的軍火交易，包括數百套Chunmoo多管火箭、K2戰車、K9自走砲和FA-50戰機。這筆軍售的價值和武器數量，就算放在全球幾大國防要角中來看，也是非常突出。

韓國和波蘭官員表示，兩國的夥伴關係有助他們奪下烏克蘭戰爭以外的歐洲武器市場。首爾能比其他國家更快提供高品質武器，波蘭則提供製造能力與進入歐洲的銷售管道。

路透社採訪13名包括直接參與交易人士在內的公司主管和政府官員，他們說這筆交易透過公開與私人的國際夥伴關係和財團拓展版圖，為韓國實現晉身全球最大武器供應商之一的抱負提供藍圖。

參與波蘭交易的韓華航太（Hanwha AeroSpace）董事吳桂煥（Oh Kyeahwan,音譯）說：「捷克、羅馬尼亞、斯洛伐克、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國以往只考慮在歐洲買國防產品，但現在更多人知道，可以用低廉的價格向韓國公司購買並快速拿到貨。」

韓國的軍工企業都不揭露武器單價，通常武器需與支援車輛和備用零件一起出售。

NH Research & Securities公司的研究顯示，韓華航太在全球自走砲市場有55%市占率，加上波蘭這筆交易後，估計提高至68%。

波蘭國企「波蘭軍備集團」（PGZ）主管科摩列克（Lukasz Komorek）表示，這筆軍火交易牽成韓國與波蘭公司能聯手，以生產武器、維修戰機和為日後軍售其他歐洲國家建立架構。

首爾與華沙兩地的官員表示，這將包含讓波蘭取得許可製造韓國軍備。目前計畫是售予波蘭820輛戰車裡的500輛及672輛自走砲中的300輛，從2026年開始將在波蘭的工廠生產。

但英國諮詢研究機構Agency Partners LLP的航太與國防分析師杜沙（Sash Tusa）表示，雖然韓、波國防產業關係良好，長期的計畫恐仍有障礙，像政治風向改變可能降低自走砲和戰車等武器需求。

杜沙說就算生產和需求保持穩定，歐洲國家也可能希望比照波蘭的模式與韓國做生意，也就是能創造就業機會並振興產業的共同生產協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1120529