外界關心兩岸旅遊何時開放議題。張錫聰29日受訪時表示，交通部仍討論中，對大陸人士組團來台旅遊都表示歡迎；對台灣旅行社赴陸，大陸開放當地旅行社接待台灣團，也表示樂觀其成。

惟張錫聰表示，相關課題都在評估討論中，的確是有在討論，有進一步、確定的方案會再對外說明，至於內容部分容許先做一個保留。

至於時間點，張錫聰說，當然希望能夠盡快，確定的日期，除了內部的評估跟討論外，也要跟陸方溝通，而溝通的形式都有可能，基本上就是盡快加速腳步，然後把能夠確定的方案儘早讓雙方有共識，才比較好對外說明。

對於哪裡卡關？張錫聰說目前就是在討論中，也不好說哪裡有卡關、不卡關的問題，討論上當然各種的評估都會盡量讓大家看法趨於一致。

張錫聰強調，我方都有在做準備，像是自上個月開始辦理華語領隊的講習訓練，畢竟3年沒有操作可能很多都忘了需要複習；組團旅行社的注意事項跟相關法規，也要做檢視及了解。屆時一旦開放，就可以省去準備期。