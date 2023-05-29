成年禮金發放倒數8天，文化部今（29）日公布成年禮金完整攻略，包括沒有智慧型手機的領取方式，提醒青年朋友6月6日即將到來，可以好好準備使用1200點。（文化部提供）

成年禮金發放倒數8天，文化部今（29）日公布成年禮金完整攻略，包括沒有智慧型手機和網路者的領取方式，提醒青年朋友6月6日即將到來，可以好好準備使用1200點。

文化部表示，文化成年禮金是一份給所有18歲到21歲青年專屬的成年祝福，希望青年朋友在擁有自主選擇權的18歲開始，有機會透過文化幣選擇自己喜歡的藝文體驗，讓藝文生活進入每個人的生命當中。

●成年禮金是什麼？

針對18-21歲青年，每人發放1200點，用於藝文消費折抵。

●誰可以領？

出生日期在90年9月1日至94年12月31日的18-21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。

●怎麼領取呢？

6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用。

●怎麼用？

可在今（112）年6月6日起至明（113）年6月30日期間，至全國藝文消費點進行消費折抵，每次使用以1點為單位。

●沒有手機、網路可以使用成年禮金嗎？

請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：02-7735-2966（服務時間：每日10：00-20：00）或e-mail：[email protected]，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。

●可以在哪裡消費？

可用於逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集。全國共有超過10000個藝文消費點，且22縣市通通有。

●有哪些優惠？

可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠；電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，後續將再公布「青春限定獨享優惠」。其他優惠陸續推出。