北京當局以國安為由封殺美光記憶體晶片，成為科技業的震撼彈。但根據美國財經媒體報導，分析師認為，目前大陸幾乎不可能取代美國頂級公司包括高通、輝達、英特爾和超微等生產的一些關鍵產品。

報導指出，大陸封殺美光記憶體晶片加劇了與美國的緊張關係，引發了市場對北京恐再對美國其他公司出手的擔憂。但值得關注的是，大陸要找出美企的替代品幾乎是不可能。

報導提到，美國去年10月全面禁止向大陸出口先進晶片和技術，但有鑑於大陸對美國的依賴，兩國脫鉤的規模可能比外界擔心的要小。

香港「盛寶金融」（Saxo Markets）大中華區市場分析師黃永輝（Redmond Wong）說，大陸在半導體領域與美國正面交鋒代價高昂，事實上，大陸不尋求脫鉤與去全球化，大陸只是尋求逐漸改變全球秩序，以減少美國的主導地位。

報導以邏輯晶片為例，其是大陸最難以禁止美國零件的領域之一，根據高盛集團報告，美國在邏輯晶片領域的市占率超過60%。

分析師羅伯特‧李（Robert Lea）表示，包括英特爾以及高通手機處理器等主流元件，是個人電腦和智慧型手機不可或缺的組成部分，大陸因為缺乏此類可行的替代品，不太可能會禁止這些產品。雖然華為及其他公司已開發自己的處理器，但不確定是否跟美國產品一樣先進，也不確定產量是否足夠。

雖然美國去年禁止輝達向大陸出口高端產品，但該公司仍向大陸銷售低階晶片。報導稱，GPU製造商輝達和高通在大陸的市占率分別是21%以及64%，英特爾則有27%營收來自大陸與香港，即使是輝達，大陸還是難以替代其生產地位；至於高通，瑞士聯合私人銀行主管凌煒森則說，大陸沒有本土國產能力，仍必須依賴台廠聯發科。