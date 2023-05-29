AcQUA源少年受邀擔任老虎牙子「有氧大使」。（種子音樂提供）

男團AcQUA源少年由李秉諭（貢丸）、黃莑茗、林毓家、須弘道、盧佾暘組成，成員平均年齡18歲，唱跳能力精湛，各種音樂風格都能完美詮釋，吸引廣大的粉絲們熱情支持。源少年形象清新良好，挾帶著超高人氣的他們，受到各大品牌的青睞，彩妝、保養品、飲品、3C產品等商務合作、演出合作邀約不斷。知名有氧飲料品牌也相中了源少年充滿著活力元氣、清新正能量的形象，近日邀約合作，由AcQUA源少年擔任有氧大使，化身為「超有氧青春男團」。

日前拍攝形象廣告，過程中有一組照片是讓成員在彈跳床上彈跳展現不同的跳躍方式，擺出帥氣姿勢表情，成員們玩得不亦樂乎，各自比賽誰彈跳的最高、揣摩的表情最好看。秉諭提到這次是很特別的經驗，第一次使用跳彈跳床來拍照，跳起來時需要同時兼顧姿勢跟表情，有點難度，但也蠻有趣的。佾暘提到在空中要維持動作定格拍照，但照片中又需要呈現出很輕鬆活潑的感覺很有挑戰性，毓家提議：「搞不好我們下次也可以團員大家一起去彈簧床玩，拍攝前我在旁邊練習了好久，很好玩！」

5位成員現在除了長時間投入在演藝事業之外，也同時身兼學生身分，平時喝有氧飲料補充能量、維持體力外，源少年的成員們也會做一些運動，保持良好體態與狀況呈現在螢光幕前。甫獲金穗獎最佳演員的林毓家從小接觸跳舞、演戲，在表演上需要高度專注力與熱情全力投入其中，有了補充能量飲料，讓他充滿活力完美地進行演出，一聽到合作的機會時，他表示相當感謝，心想有好多可以喝了；而課業繁重的須弘道，常常熬夜讀書做功課，也說：「很開心能夠合作，最喜歡的口味是決明有氧氣泡飲，有白葡萄柚香味，讓我愛不釋手。」

此次合作精心改編出道主題曲〈水星座AcQUArius〉，更貼合品牌飲料的形象概念。莑茗興奮表示：「等七月印有我們瓶身的包裝上架後會請媽媽去買，感覺很酷！這次的濾鏡設計的很可愛，很適合大家一起來玩創意。」秉諭表示：「希望大家看到我們AcQUA每個人的臉印在包裝上，能獲得更多毅力與精神，希望能給予大家一些能量與力量。」