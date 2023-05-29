南韓演員宋仲基今年初宣布與英國女星凱蒂（Katy Louise Saunders）結婚，並表示即將升格當爸；日前出道15年的他，以新片《禍亂》首度受邀出席坎城影展，而他近期接受大陸媒體採訪，談到即將要出生的孩子相當興奮，更直呼「我一直夢想成為一名父親」。

宋仲基近日接受《新浪電影》專訪時表示，這次老婆凱蒂挺著孕肚從南韓飛到坎城，有事先經過醫師檢查同意，而原先預計帶著凱蒂走紅毯，但考慮到電影的血腥畫面，才選擇讓凱蒂好好休息，雖然小倆口未能同框，但宋仲基受訪時句句離不開妻子，更透露與妻子私下都是以英文溝通，因此進步不少。

此外，即將升格人父的他相當興奮，對他而言成為一名父親是他的夢想「因為我很愛我的父親，我身上所有優點都是我爸教給我的，所以我從小就夢想成為跟爸爸一樣好的父親」不過開心之餘，他也擔心自己能否成為一個好父親，更對此與老婆討論過幾次，而他們選擇盡最大的努力，並相信彼此都能做到。

然而，提及自己會是一位什麼類型的爸爸時，他開心地說：「可能是個頑皮的爸爸吧，順其自然吧」；此外，被問到最想和哪位大陸演員合作時，他毫不猶豫地說「梁朝偉」，並不斷表示自己真的超愛他，但若真的見到他，可能也不敢直視他的眼睛。