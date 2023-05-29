起士公爵夏日限定推出芒果與乳酪混搭的「夏日派對芒果乳酪蛋糕」。（起士公爵提供）

好丘芒果季端出2款新美味，包括芒果太郎厚醬（前）及芒果香草乳酪貝果。（好丘提供）

炎熱夏季正是芒果盛產的季節，不少甜點也讓芒果站上主角之位，用水果多汁香甜的自然風味為烘焙風韻增添層次。

BAC嚴選在地當季新鮮芒果分別搭配頂級比利時巧克力及法式奶油起司，打造兩款季節限定甜點， 其中「百鑲鮮芒果蛋糕」豪邁地將份量感十足的鮮切芒果塊擺進濃郁滑順的鮮奶油中，以70％ 比利時高級巧克力製成鬆軟湯種戚風蛋糕體，內層夾入果香馥郁的百香果卡士達酸甜夾餡以及飽滿的鮮芒果實，熱帶水果獨有的鮮美多汁中和大人系苦甜巧克力的濃郁風味，品牌觀察芒果品項開賣至今，「相較去年買氣約多3成左右」。

好丘今夏首度跨界與入圍金曲最佳新人獎的熱血夯團「芒果醬Mango Jump」攜手，使用大量新鮮芒果創作全新口味「芒果太郎厚醬貝果」，重現入圍神曲《芒太郎》的美妙滋味，採用大塊當季新鮮芒果為主角，搭配鹹鹹甜甜的奶油乳酪抹醬，佐以散發焦糖香，香甜酥脆的焦糖餅乾碎粒，搭配Q彈原味貝果，多重口感滿足味蕾新意。業者分析，因聯名效益，加上產品使用了大量的當季新鮮芒果，口感及風味深獲消費者喜愛，每天限量供應即銷售一空，帶動來客約成長3成。

起士公爵與屏東枋山在地小農合作，以愛文芒果結合澳洲頂級乳酪推出「夏日派對芒果乳酪蛋糕」，蛋糕頂層舖滿鮮切芒果，並由師傅手工親熬芒果醬，芒果與乳酪碰撞出濃郁又清爽的細緻享受；另這款蛋糕以品牌獨家日式輕浴蒸烤工法，不添加化學香料與防腐劑，只用天然食材製成，比起市售乳酪蛋糕，熱量降低15％、糖分降低35％，訴求清甜爽口而不膩，預計今年芒果季可銷售1000顆。