日本海上自衛隊護衛艦周一（29日）上午駛入韓國釜山港，將參加韓國政府主導實施的多國海上攔截演習「東方努力23」（Eastern Endeavor 23）。

「東方努力23」演習藉「防擴散安全倡議」（PSI）20周年高級別會議之機，定於5月30日至6月2日在濟州東南方公海上舉行，韓國、美國、日本、澳洲等國將參演。

據韓聯社報導，29日當天上午9時30分（台北時間周一上午8時30分），日本海上自衛隊朝霧級「濱霧」號（DD-155）護衛艦懸掛自衛隊旗，駛入韓國釜山海軍作戰基地。

日本自衛隊旗是旭日旗（日本軍旗）的一種，旭日旗則被視為日本軍國主義的象徵。但韓國國防部此前表示，自衛艦懸掛隊旗入港是依照國際規則的常規舉措。韓國前屆政府則將日艦掛自衛隊旗入韓當作十分嚴重的事情，曾於2018年11月主辦閱艦式時要求日方克制懸掛旭日旗，遭其拒絕並退出。