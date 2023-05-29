新北烏來德拉楠民族實驗小學地處偏遠，站在校園放眼望去，可看到整片山巒美景，學生們大多為泰雅族孩童，包括幼稚園及小學共28名學生。百年歷史的學校，校內行政大樓屋齡也逾30年，在建物老舊、氣候潮濕影響下，教室、學生臨時宿舍皆有滲水狀況、甚至產生壁癌，吸音材質天花板也受潮變形。得知此事，遠雄文教公益基金會（以下簡稱：基金會）決定發揮建築本業，號召15位企業志工們走進偏遠校園協助修繕。

擁有百年歷史的德拉楠民族實驗小學，是新北市第一所原住民實驗學校，校方近年將過去課程系統化整合，設計以泰雅文化為中心的教材，讓孩子能熟悉部落文化內涵知識。其前身為新北市烏來福山部落的福山國小，為烏來最內山的部落，從烏來老街前往，仍有半小時車程，路途遙遠不易抵達，儘管每年政府都有編列預算，但隨著通膨、物價上漲等因素，較難有多餘經費作為校內修繕使用，且位於深山，修繕費用較平地高昂。因此基金會邀請15名企業志工，分組針對行政大樓的一至三樓進行修繕，舉凡幼兒園教室脫落的木頭地板、風雨教室硬化地板龜裂破損等，易危害學童安全的區域外，也將針對部分教室、廁所進行壁癌清除並重新上漆，給予孩子們乾淨、明亮的學習場域。

為了落實聯合國發展目標的SDGs 4「確保有教無類、公平及高品質的教育，及提倡終身學習」，基金會長期投入公益修繕服務，深入偏遠山區、離島、東部等，實地走入台灣各個角落，為偏鄉帶來更安全的設施與空間。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「先前舉辦兒童節社會關懷活動時，是首次前往德拉楠民族實驗小學，也因此得知校內有修繕需求與困難後，基金會便在活動排程中將學校納入專案，並號召同仁們組成志工團隊加入修繕。期待透過遠雄的建築本業核心能力，給予學童們更完善的學習環境，讓學生能沉浸在泰雅傳統文化中學習成長。」

秉持著讓孩子有著快樂童年，遠雄文教公益基金會自2016年起致力推動「公益修繕」服務，尤發現偏鄉弱勢族群長期資源匱乏，為了提供良善學習、居住空間，基金會將持續把理念化為行動，造福更多的族群，發揮無限可能的社會影響力。